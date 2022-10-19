Оттава, 19 октября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Влияние Канады на внешние границы арктической территории «слабо», и в ближайшем будущем страна столкнётся со значительными проблемами со стороны как России, так и Китая. Об этом 18 октября заявил начальник штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр в ходе слушаний в комитете национальной обороны палаты представителей парламента североамериканской страны, сообщает CBC News.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

Отмечается, что комитет национальной обороны палаты представителей парламента Канады приступил к изучению позиции страны в области безопасности в Арктике.

«Прямо сейчас мы не видим явной и реальной угрозы нашему суверенитету ни сегодня, ни на этой неделе, ни на следующей неделе, ни в следующем году <…> Однако в ближайшие десятилетия эта угроза, эта слабая власть, которую мы имеем над нашим суверенитетом на окраинах этой страны, будет подвергаться все большему испытанию», — считает Уйэн Эйр.

Он подчеркнул необходимость выполнения задач, поставленных министром обороны Канады Анитой Ананд, по поддержке и модернизации объединённой системы аэрокосмической обороны США и Канады NORAD, континентальной обороны и создания подводной сети датчиков наблюдения.

«Пекин стремится увеличить своё присутствие в регионе с помощью своей так называемой инициативы «Полярный шелковый путь», которая означает соединение трёх основных экономических центров мира — Северной Америки, Восточной Азии и Западной Европы — через Северный Ледовитый океан», — пишет CBC News.

Отметим, что NORAD — объединённая система аэрокосмической обороны США и Канады. Основными задачами являются обеспечение контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, противовоздушной и противоракетной обороны двух стран и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Система, которой более шести десятилетий, обнаруживает угрозы безопасности в Северной Америке, а её радар раннего предупреждения для полярного региона датируется концом 1980-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, Канада сильно отстаёт от своих северных союзников в области обороны в Арктике. Об этом заявил председатель специального комитета сената Канады Тони Дин.

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