Херсон, 19 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Более пяти тысяч человек выехали из Херсона за последние два дня, об этом сообщил 19 октября врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Он уточнил, что с 19 октября начинается организованный выезд врачей, учителей, прочих сотрудников бюджетной сферы.

В настоящее время в Херсоне принимают меры для увеличения пропускной способности паромных переправ для перемещения жителей на другой берег Днепра, приводит слова Сальдо ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября власти Херсонской области сообщили о перемещении жителей части региона на другой берег Днепра либо в другие субъекты Российской Федерации. С 19 октября также принято решение на семь дней закрыть въезд в Херсонскую область для гражданских лиц.