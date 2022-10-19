Волгоград, , 11:49 — REGNUM Комитет строительства Волгоградской области возглавила Ольга Бегункова, сообщает 19 октября пресс-служба администрации региона.

Администрация Волгоградской области https://www.volgograd.ru

Ранее Ольга Бегункова работала в должности первого заместителя руководителя ведомства, с 5 октября 2022 года исполняла обязанности председателя. Имеет два высших образования по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Финансы и кредит».

Как сообщало ИА REGNUM, кадровые изменения произошли после того, как бывший председатель комитета строительства региона Евгений Панкин сложил с себя полномочия в связи с переходом на новое место работы.