Донецк, 19 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 19 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:13 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — сообщили в телеграм-канале представительства.

В 11:16 боевики ВСУ обстреляли Макеевку (Червоногвардейский район), выпустив три снаряда калибра 155 мм.