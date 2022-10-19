Херсон, 19 октября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. На семь дней закрывается въезд гражданских лиц на территорию Херсонской области. Об этом 19 октября сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Сальдо

По его словам, которые приводит ТАСС, въезд на территорию республики будет разрешён только по пропускам комендатуры, их будут выдавать сотрудникам компаний, которые занимаются снабжением.

Также в регионе ведётся работа по увеличению пропускной способности переправ, которые перевозят жителей на более безопасный левый берег Днепра.