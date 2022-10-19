Донецк, 19 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Российские войска продвинулись на авдеевском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, достаточно успешно развивается операция по освобождению села Первомайское. Её проводит 11-й полк совместно с батальоном «Сомали».

Войска киевского режима с 2014 года размещены на территории Авдеевского химического завода. Это позволяет им обстреливать Донецк и другие населённые пункты поблизости.

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