Сеул, 19 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. На фоне обострения напряженности на Корейском полуострове представители внешнеполитических ведомств Южной Кореи, США и Японии договорились провести встречу, чтобы обсудить пути укрепления сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Japanrsc.com Токио

Согласно опубликованным данным, заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон примет участие в 11-й встрече заместителей министров иностранных дел Южной Кореи, США и Японии, которая состоится 26 октября в Токио.

В связи с этим, замглавы МИД Южной Кореи совершит визит в Японию с 25 по 27 октября.

Сообщается, что заместитель госсекретаря США Венди Шерман, заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори и Чо Хён Дон обсудят пути укрепления трехстороннего сотрудничества, а также региональные и глобальные проблемы.

Встреча представителей трех стран на уровне заместителей министров иностранных дел состоится впервые за четыре месяца.

По данным южнокорейского МИД, Чо Хён Дон также проведет двусторонние встречи с коллегами.