Мариуполь, ДНР, 19 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Власти Мариуполя демонтировали мемориал «Жертвам голодомора», сообщает 19 октября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Комплекс был установлен киевским режимом 18 лет назад, в 2004 году, неподалёку от здания драмтеатра. Мемориалы, посвящённые «голодомору», появились в последние десятилетия во многих городах б. УССР.

Присутствовавший при демонтаже заведующий кафедрой Донецкого национального университета, кандидат исторических наук Артем Бобровский рассказал журналистам, что сильнее всего от голода 1932-33 годов пострадали не в УССР, а в регионах Поволжья, Казахстане и на Северном Кавказе.