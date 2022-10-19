Донецк, 19 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Киевские боевики за сутки обстреляли девять населенных пунктов, в результате чего два человека получили ранения. Об этом 19 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По данным представительства ДНР в СЦКК, противник выпустил 143 боеприпаса, включая снаряды калибра 155 мм, 152 мм и 122-мм. В результате обстрелов повреждены девять домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

Пострадали два человека. Погибших нет.