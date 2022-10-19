Симферополь, 19 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Система ПВО сработала над Республикой Крым, сбит беспилотник. Информацию 19 октября в телеграм-канале подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

«В Крыму и Севастополе снова сбиты беспилотники. Отработало ПВО. Небо полуострова под защитой. Сохраняем спокойствие. Враг устраивает провокации. Мы готовы к ним», — написал Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитом системой ПВО беспилотнике, обломки которого упали на жилую постройку. Никто не пострадал.