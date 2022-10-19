Лондон, 19 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В связи с ударами российских сил по инфраструктуре б. УССР министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что правительство его страны стремится обеспечить соблюдение санкций, препятствующих продаже беспилотников России.

Foreign and Commonwealth Office МИД Великобритании

«Мы уже ввели санкции, и мы рассматриваем возможность введения санкций, дабы гарантировать, что те, кто продает России такие вещи, как эти беспилотники, будут лишены возможности делать это, [чтобы] перекрыть поставки такого рода», — сказал Клеверли в интервью Sky News 19 октября.

«Мы уже поставили ракеты класса «воздух-воздух» Amraam, чтобы помогать сбивать крылатые ракеты, которые использует Россия», — добавил он.

Клеверли также назвал удары российских беспилотников по инфраструктуре «порочными».

По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, Иран предоставил России сотни беспилотников Shahed-136, однако МИД Ирана опроверг подобные сообщения.