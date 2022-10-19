Британия будет препятствовать продаже беспилотников России — глава МИД
Лондон, 19 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В связи с ударами российских сил по инфраструктуре б. УССР министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что правительство его страны стремится обеспечить соблюдение санкций, препятствующих продаже беспилотников России.
«Мы уже ввели санкции, и мы рассматриваем возможность введения санкций, дабы гарантировать, что те, кто продает России такие вещи, как эти беспилотники, будут лишены возможности делать это, [чтобы] перекрыть поставки такого рода», — сказал Клеверли в интервью Sky News 19 октября.
«Мы уже поставили ракеты класса «воздух-воздух» Amraam, чтобы помогать сбивать крылатые ракеты, которые использует Россия», — добавил он.
Клеверли также назвал удары российских беспилотников по инфраструктуре «порочными».
По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, Иран предоставил России сотни беспилотников Shahed-136, однако МИД Ирана опроверг подобные сообщения.