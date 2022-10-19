Херсон, 19 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Киевские войска перешли в наступление в Херсонской области, сообщает 19 октября Readovka со ссылкой на военных корреспондентов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации СМИ, ВСУ наступают силами до 1 тыс. человек в направлении линии Новая Каменка — Берислав. Боевиков поддерживает ствольная артиллерия и множество БПЛА.

Официальной информации о начале наступления пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области организовали перевозку мирных жителей с правого берега Днепра на левый в целях обеспечения безопасности.