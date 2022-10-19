Херсон, 19 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Линия обороны в Херсонской области постоянно усиливается, регион готовится отражать наступление киевских войск. Об этом сообщил 19 октября заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, ситуация пока стабильная, опасности продвижения противника вглубь региона нет.

«С нашей стороны постоянно усиливается линия обороны. Мы готовимся к отражению любых атак», — сказал Стремоусов РИА Новости.

Он подчеркнул, что отступать никто не собирается. ВСУ в любой момент могут попытаться нанести ракетный удар.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее предупредил о концентрации сил ВСУ для широкомасштабного наступления. Власти приняли решение организовать перемещение гражданского населения с правого на левый берег Днепра.

Читайте также: Стремоусов: Херсон превращается в крепость