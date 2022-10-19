Херсон, 19 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Херсонской области началось организованное перемещение жителей на левый берег Днепра. Об этом 19 октября сообщили власти региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Херсон расположен на правом берегу Днепра. В целях безопасности жителей принято решение перевезти мирных жителей на левый берег реки, где развёрнут пункт временного размещения. Желающие могу перебраться в другие регионы России.

Ранее сообщалось, что всего планируется перевезти 50-60 тыс. мирных жителей из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ.