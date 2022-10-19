Хельсинки, 19 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Пуск нового ядерного реактора в Финляндии, назначенный на декабрь 2022 года, будет отложен, что усугубит угрозу дефицита электроэнергии. В связи с этим власти были вынуждены предупредить о возможных перебоях в электроснабжении, как сообщает Bloomberg.

Teollisuuden Voima Oy АЭС «Олкилуото»

Задержка связана с повреждениями, обнаруженными в насосах турбинного острова энергоблока «Олкилуото-3» на этапе испытаний, говорится в заявлении компании-оператора Teollisuuden Voima Oyj. Это не повлияло на ядерную безопасность, и новая дата начала производства электроэнергии будет определена в «ближайшие дни», заявила компания.

Предполагается, что АЭС будет обеспечивать снабжение Финляндии электроэнергией после полного прекращения импорта энергоносителей из России. Финская энергосистема предупредила о возможных отключениях электроэнергии будущей зимой. В рабочем состоянии три реактора АЭС «Олкилуото» производят 40% электроэнергии в Финляндии.

Столкнувшись с резким ростом цен и перспективой зимних отключений, финские домохозяйства уже начали экономить электроэнергию, причем потребление электроэнергии в сентябре соответствовало уровню июня — гораздо более теплого и светлого месяца.

Реактор, который обошелся компании-оператору примерно в 6,4 миллиарда долларов, находится на испытаниях с марта 2022 года и в сентябре впервые вышел на полную мощность. Его строительство началось в 2005 году, и он должен был стать крупнейшим в мире, но сейчас он занимает третье место в мире по мощности.