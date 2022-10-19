Белгород, 19 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Жительница Белгородской области попросила представить к государственным наградам ракетчиков ПВО, защищающих регион от атак ВСУ, сообщает 19 октября корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

С предложением о награждении к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница во время традиционного вечернего прямого эфира. Глава региона поддержал эту инициативу.

«Думаю, что все жители Белгородской области присоединятся к вашему предложению, скажут спасибо нашим военным, тем, военнослужащим которые берегут наше небо, а значит жизни наших детей, стариков, всех жителей Белгородской области. Если есть такая просьба, то поддержу её и на командование подготовлю официальное письмо от себя лично и от всех жителей области», — ответил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября ВСУ обстреляли три белгородских муниципалитета.