Анадырь, 19 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Власти Чукотки вновь расширили меры поддержки военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, а также их семьям — в регионе вводится ежемесячная денежная выплата и компенсация студентам, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Александр Погожев ИА REGNUM На полигоне

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Сумма поддержки студентам вузов составит 5 тыс. рублей, по образовательным программам среднего профессионального образования — 2,5 тыс. рублей. Также для студентов вводится денежная компенсация за оплату общежития в период обучения. Выплаты будут получать дети, чьи родители погибли, получили травму или заболели при исполнении обязанностей военной службы.

Отмечается, что в дорожные наборы для мобилизованных и добровольцев включили спальники. Жителей Чукотки, которые отправляются на передовую, обеспечивают продуктами и товарами первой необходимости. Также на их телефонные номера зачисляют по 1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, женсовет пятой Общевойсковой армии при активной поддержке предпринимательского сообщества организовал сбор овощей для семей участников спецоперации и мобилизованных. Собрано более 63 тонн сезонных овощей.