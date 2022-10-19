Владивосток, , 07:00 — REGNUM Женсовет пятой Общевойсковой армии при активной поддержке предпринимательского сообщества организовал сбор овощей для семей участников спецоперации и мобилизованных. Собрано более 63 тонн сезонных овощей, сообщили в пресс-службе правительства края.

Бойцы Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Семьи Уссурийского гарнизона получили 229 сеток картофеля, 160 сеток капусты, 117 сеток лука и 34 сетки свеклы, семьями Сергеевского гарнизона получено 72 сетки картофеля, 60 сеток капусты, 60 сеток лука и 15 сеток свеклы. Семьи гарнизона посёлка Липовцы получили 50 сеток картофеля, 40 сеток капусты, 35 сеток лука и 20 сеток свеклы, гарнизона в посёлке Раздольное — 37 сеток картофеля, 40 сеток капусты и 32 сетки лука, гарнизона поселка Сибирцево — 10 сеток картофеля и 10 сеток капусты. Вес каждой из сеток составляет около 30-35 кг.

Овощи из овощехранилища Богуславки Пограничного округа до гарнизонов доставлялись военным транспортом, предоставленным командованием воинских частей.

«Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто помогает и поддерживает семьи наших ребят! Наше сообщество — это жены и матери, военнослужащие женщины и гражданский персонал. Нам известно, каково это — быть один на один с проблемами. Когда мы получаем обратную связь от всех, кому удалось чем-то помочь, то понимаем, что все не зря. Для нас это бесценно!» — сказала зампредседателя женсовета Яна Пискун.

Отмечается, что женсовет занимается не только обеспечением продуктами питания семей военнослужащих. На повестке сейчас также находятся вопросы, связанные с организацией обучения и отдыха детей, готовностью жилого фонда к отопительному сезону, благоустройством территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке с начала объявления акции по сбору средств для мобилизованных на общегородской расчётный счёт уже перечислено 4 276 983 рублей.