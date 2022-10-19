Белгород, 19 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Над Белгородом 19 октября сработала система ПВО. Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

По данным главы региона, разрушения незначительные и они не повлияют на работу энергообеспечения города.

Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий.