Белгород, 19 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Специальный фонд поддержки военнослужащих и их семей открыт в Белгородской области. Об этом 19 октября в социальных сетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

Деньги может перечислить любой желающий. Работу фонда обещают сделать прозрачной и ежемесячно предоставлять отчёт о потраченных средствах.

«Очень много звучало вопросов от вас, уважаемые белгородцы, с просьбой, а точнее, с вопросом, куда можно перечислить денежные средства, чтобы помочь военнослужащим, помочь семьям военнослужащих. Знаю, что общественники вчера создали Белгородский фонд поддержки военнослужащих. Ему точно можно доверять», — уточнил глава региона.

Губернатор пообещал тоже сделать взнос в фонд.