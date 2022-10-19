Запорожье, Запорожская область, 19 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. На подконтрольной Киеву части Запорожской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры. Об этом 19 октября сообщил Александр Старух, руководитель сформированной Киевом «администрации» региона.

Пожар

По его словам, ночью был атакован объект критической инфраструктуры в одном из сёл региона.

«На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет», — написал Старух в личном телеграм-канале.

Ранее в Днепропетровской области сообщили о ночных ударах по объектам инфраструктуры.