Санкт-Петербург, 19 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Пригородные поезда на направлении Гатчина — Санкт-Петербург следуют с опозданием до получаса по техническим причинам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка в Петербурге

«По техническим причинам утром 19 октября пригородные поезда на направлении Гатчина — Санкт-Петербург следуют с опозданием. Время задержки составляет от десяти минут до получаса», — отметили в пресс-службе.

Для того, чтобы вернуть график движения поездов в норму, специалистами уже предпринимаются необходимые меры. В СЗППК приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства.