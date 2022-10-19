Донецк, 19 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Киевский и Куйбышевский районы Донецка были обстреляны вооружёнными бандеровскими формированиями. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:28 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 32 раза подвергли обстрелам территорию ДНР.