Брюссель, , 10:19 — REGNUM Евросоюз подготовил новый пакет санкций против Тегерана из-за якобы продажи иранского оружия России. Дипломаты рассчитывают согласовать его уже 19 октября, пишет газета Politico.

Флаг ЕС

Источники издания — чиновники и дипломаты — отмечают, что новые ограничения коснутся физических и юридических лиц в Иране. Предположительно, это пять человек и три предприятия.

«Брюссель уже подготовил новый санкционный список против Ирана… Дипломаты надеются согласовать новый пакет сегодня или по меньшей мере к саммиту лидеров ЕС в четверг и пятницу», — говорится в публикации.

Один из дипломатов выразил мнение, что новый пакет санкций — «сильный сигнал» Тегерану. Другой высокопоставленный чиновник полагает, что индивидуальные санкции можно ввести гораздо быстрее, чем экономические, тем более, что последние уже вряд ли дадут сильный эффект из-за введённых ранее серьёзных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Иран не раз опровергали сообщения о якобы поставках иранских вооружений Москве.

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