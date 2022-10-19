Донецк, 19 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 32 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 143 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град»; артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм; а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Новоселовка, Зайцево, Железная Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Макеевка и Александровка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что житель Южно-Сахалинска Виктор Островский не дождался повестки на мобилизацию и сам пришёл в военкомат, чтобы добровольно отправиться на специальную военную операцию в защиту Донбасса.