Херсон, 19 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Около 50—60 тысяч жителей Херсонской области планируют переместить власти региона на левый берег Днепра и в другие российские регионы. Об этом 19 октября журналистам заявил врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Перемещение людей из правобережной части Херсонской области должно занять около шести дней, приводит слова Сальдо ТАСС. Он добавил, что в речном порту уже находятся катера для перемещения людей, при этом большой напряженности нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Сальдо объявил о решении по организованному перемещению гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Сальдо уточнил, что эта мера принята в целях безопасности людей, так как есть непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.