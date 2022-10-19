Херсон, 19 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. С правого берега Днепра в Херсонской области будет выведено до 60 тыс. мирных жителей, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, власти Херсонской области планируют переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50-60 тыс. человек. По оценке Сальдо, организация выезда займёт примерно шесть дней.

Ранее власти призвали жителей покинуть Херсон из-за угрозы обстрелов, а также для того, чтобы не мешать военнослужащим защищать город.