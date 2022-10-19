Бухарест, 19 октября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Сотни полицейских и жандармов собрались в центре столицы Румынии Бухареста на акцию протеста с требованием к правительству увеличить зарплаты и ввести дополнительные социальные льготы для сотрудников системы МВД страны. Об этом 19 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По свидетельствам очевидцев, участники мероприятия развернули у здания министерства внутренних дел плакаты с надписями «Защитники порядка нуждаются в защите!» и «Долой нищету!». Предполагается, что в ближайшее время к акции присоединятся представители патрульной полиции и вневедомственной охраны.

Правительство Румынии отказывается от каких-либо комментариев в связи с происходящим.

Напомним, на сегодняшний день зарплата румынских правоохранителей является одной из самых низких в соответствующем секторе Евросоюза.