Белгород, 19 октября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Белгородской области собран первый миллион тонн сахарной свёклы, сообщает 19 октября пресс-служба правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Свёкла

Установившаяся благоприятная погода позволяет работать в полях. Аграрии уже собрали 1,035 млн тонн корнеплодов, вывезли на переработку 825 тысяч тонн. Всего предстоит убрать почти 60 тысяч гектаров свёклы, сейчас освоено 35% площадей.

Средняя урожайность составляет 503 центнера с гектара, что выше результата 2021 года на аналогичную дату — 419 ц/га.