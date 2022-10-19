Херсон, 19 октября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Около 200 тысяч жителей Херсонской области включены в систему социального обеспечения и получают необходимые выплаты. Систему специалисты регионального министерства цифровой политики создавали буквально с нуля и в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«[Киевская] власть отключила все базы данных, доступ к системам отчетности и учета. Мы вообще не понимали, кто здесь остался, с какими гражданами нужно коммуницировать, кому нужно выплатить пенсии и социальные пособия. [Киевская власть] совершила очередной акт терроризма против своих же граждан. Министерству цифрового развития пришлось очень быстро решать эту задачу, у нас не было вообще никаких персональных данных», — пояснил заместитель министра цифрового развития и массовых коммуникаций Михаил Шпир.

В ускоренном порядке был разработан облачный софт, через который провели первичную верификацию граждан. Каждый житель Херсонской области обращался через социальные структуры: Пенсионный фонд, министерство труда и социальной политики, банк, где оставлял свои персональные данные, благодаря чему составлялась общая база.

Сегодня через систему обеспечения жителей Херсонской области, их верификации и оперативных выплат прошло около 200 тыс. граждан.