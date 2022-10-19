Запорожье, Запорожская область, 19 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Возглавляющий оккупационную обладминистрацию Запорожья Александр Старух сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры в одном из сел области.

Dave Hogg Пожар

«Ночью [был атакован] объект критической инфраструктуры в одном из сел Запорожского района… На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, удар был нанесен ракетой комплекса ПВО С-300.