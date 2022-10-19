Сеул, 19 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) сохраняет рекомендацию не допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований. Об этом 19 октября заявил президент МОК Томас Бах на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Republic of Korea Томас Бах

«Мы рекомендуем не разрешать российским и белорусским спортсменам принимать участие в каких-либо международных состязаниях. Нам было необходимо это сделать. Конечно, это получилось с большим трудом», — сказал Бах.

По его словам, МОК оказался перед неразрешимой дилеммой и не может полностью выполнить свою олимпийскую миссию, которая состоит в защите спортсменов и объединении всего мира через спортивные соревнования.

ХХVI генеральная ассамблея АНОК проходит в Сеуле (Южная Корея) с 18 по 21 октября. В мероприятии участвует делегация Олимпийского комитета России (ОКР) во главе со Станиславом Поздняковым.

Напомним, 28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.