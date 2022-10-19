Глава МОК заявил о продлении санкций против российских спортсменов
Сеул, 19 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) сохраняет рекомендацию не допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований. Об этом 19 октября заявил президент МОК Томас Бах на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
«Мы рекомендуем не разрешать российским и белорусским спортсменам принимать участие в каких-либо международных состязаниях. Нам было необходимо это сделать. Конечно, это получилось с большим трудом», — сказал Бах.
По его словам, МОК оказался перед неразрешимой дилеммой и не может полностью выполнить свою олимпийскую миссию, которая состоит в защите спортсменов и объединении всего мира через спортивные соревнования.
ХХVI генеральная ассамблея АНОК проходит в Сеуле (Южная Корея) с 18 по 21 октября. В мероприятии участвует делегация Олимпийского комитета России (ОКР) во главе со Станиславом Поздняковым.
Напомним, 28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.