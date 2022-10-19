Москва, 19 октября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Намерение США «укрепить и усилить» Киев даст обратный результат — крах киевского режима. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее замгоссекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявила о намерении Вашингтона «максимально усилить» позицию Киева к началу мирных переговоров с Москвой. По словам Захаровой, Вашингтон делает ставку на раздувание конфликта, а это ведёт к разрушению.

«Они поставляют оружие, чтобы разрушать страну, которую много лет опекали. Вот такое жизненное противоречие: вроде бы хотят «укрепить и усилить», а всё ведёт к противоположному результату», — сказала представитель российского МИД.

По её словам, на территории б. УССР многие это уже поняли. США рассчитывали использовать эту территорию в качестве плацдарма, полигона, инструмента. Никакого мира, процветания, демократии для киевского режима они не планировали.

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