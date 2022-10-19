Энергодар, Запорожская область, 19 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Киевские войска готовятся к наступлению на Энергодар, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Одновременно с херсонским направлением [киевские] войска готовят наступление в сторону Энергодара. Их главная цель — штурм и захват Запорожской АЭС», — приводит слова Рогова РИА Новости.

По его словам, в данный момент ситуация в городе находится под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области власти призвали мирное население покинуть правый берег Днепра из-за угрозы наступления ВСУ.