Москва, 19 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) рассматривает территорию б. УССР и её жителей в качестве оружия для борьбы за свои интересы. Об этом 19 октября заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

Council.gov.ru Родион Мирошник

«Ишачок, который идет за морковкой, тоже считает, что счастье перед носом. Но ждут от него не стремления к морковке, а того, что он таскает тележку. И стремление [жителей территории б. УССР] к счастью — это тоже не цель. Процветающая [территория б. УССР] там никому не нужна. [Территория б. УССР] им нужна только в качестве оружия», — сказал он в интервью ТАСС.

При этом посол ЛНР уточнил, что, как он считает, сложившаяся в данный момент на территории б. УССР ситуация крайне выгодна для НАТО, а для США вообще является уникальной, так как они отрабатывают чужими жизнями собственные интересы.

«Ну где ещё можно найти таких людей? Они же даже не наёмники. Это люди, которых смогли оболванить. Их нужно было только одеть, вооружить, дать денег — ну это мелочь. Это совершенно иная история по сравнению с тем, когда американцы воевали во Вьетнаме. Там гибли свои, и там приезжали гробы. А тут ничего не едет, никаких гробов нет, все гробы — там», — пояснил Мирошник.

Также он добавил, что такая ситуация сложилась из-за информационных усилий США, сумевших посеять в жителях территории б. УССР русофобию.

«Операция по перековке [жителей территории б. УССР] против России — уникальная, она фантастическая, ее нужно раскладывать по запчастям и анализировать вдоль и поперёк. Людей славянского происхождения, от одного корня, сумели убедить в том, что другие виноваты в их плохой жизни, и они своё право быть в цивилизованной жизни и в «золотом миллиарде» должны завоевать. Этот процесс расчеловечивания, эта информационная война в некоторых моментах гораздо более эффективная, более страшная, чем война на земле», — заключил посол ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация США попросила о дополнительных полномочиях, которые позволят быстрее направлять оружие союзникам и партнёрам Вашингтона, включая киевский режим.