Новосибирск, 19 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области для участия в спецоперации формируется добровольческий батальон «Вега». Об этом в ходе прямой линии 19 октября сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Очень приятно видеть, что на фоне мобилизации у нас появился новый порыв — вторая волна желающих пойти добровольцами служить. Многие мужчины с хорошим военным опытом говорят: «Мы не хотим на фоне мобилизации отсиживаться дома. Мы пойдем служить», — приводит «Коммерсантъ-Сибирь» слова Травникова. — Поэтому принято решение, оно согласовано с Министерством обороны, сегодня идёт формирование ещё одного добровольческого батальона».

По словам главы Новосибирской области, «подразделение будет боевым, элитным». Инициатор создания подразделения — первый вице-спикер регионального заксобрания Андрей Панферов.