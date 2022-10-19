Стремоусов: ВСУ концентрируют силы для удара по Херсонской области
Херсон, 19 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Киевские войска концентрируют свои силы и готовы нанести удар по Херсонской области в любой момент. Об этом 19 октября сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов в видеообращении.
(сс) Зихварт Яровой
Кирилл Стремоусов
«Ситуация на фронтах и подступах к Херсонской области стабильная», — сказал он.
Стремоусов рекомендовал мирным жителям «не мешать военным делать своё дело» и переходить, по возможности, на левый берег Днепра.