Берлин, 19 октября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Германии 19 октября уволило руководителя службы кибербезопасности страны Арне Шёнбома и начало расследование после утверждений СМИ о том, что он мог иметь контакты с российскими спецслужбами через консультационную компанию, соучредителем которой являлся, передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Шёнбом стал объектом пристального внимания в последние недели после того, как в сатирическом телешоу были показаны его связи с консалтинговой компанией по кибербезопасности, в состав которой входило немецкое подразделение российской фирмы, основанной бывшим сотрудником КГБ.

В 2012 году Шёнбом стал одним из основателей Совета по кибербезопасности Германии, который консультировал компании и власти по вопросам кибербезопасности, а в 2016 году тогдашний министр внутренних дел Томас де Мезьер назначил его главой федерального агентства информационной безопасности (BSI).

Представитель министерства внутренних дел заявил, что Шёнбом был уволен, поскольку обвинения «окончательно подорвали необходимое общественное доверие к нейтральности и беспристрастности его действий на посту президента самого важного органа кибербезопасности Германии».

Шёнбом сказал Reuters, что 18 октября сам обратился в министерство с просьбой начать расследование.

«Мне пока неясно, что именно проверило министерство и в чем конкретно заключаются обвинения в мой адрес», — заявил он.