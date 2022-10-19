Херсон, 19 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Нацистский киевский режим стянул к линии фронта в Херсонской области большое количество наёмников и военной техники. Об этом 19 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

По словам Стремоусова, которые приводит РИА Новости, Киевом стянуто очень большое число «наемников и военной техники», однако не существует опасений по поводу возможности сдачи Херсона.

«Речь идёт об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS администрацию Энергодара.