ВСУ обстреляли администрацию Энергодара из РСЗО HIMARS
Энергодар, Запорожская область, 19 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS администрацию Энергодара. Об этом 19 октября сообщает администрация города в своём телеграм-канале.
Juliusz Sabak
Американская РСЗО HIMARS
«ВСУ нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS. Аналогичными ракетами был нанесён удар по объектам гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Кроме того, указывается, что в результате этого также получили повреждения мост при въезде в город и подстанция «Луч».
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что возле аэродрома «Бельбек» в городе сбили беспилотник.