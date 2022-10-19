Энергодар, Запорожская область, 19 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS администрацию Энергодара. Об этом 19 октября сообщает администрация города в своём телеграм-канале.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«ВСУ нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS. Аналогичными ракетами был нанесён удар по объектам гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в результате этого также получили повреждения мост при въезде в город и подстанция «Луч».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что возле аэродрома «Бельбек» в городе сбили беспилотник.