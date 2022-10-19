Энергодар, Запорожская область, 19 октября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли здание администрации Энергодара, сообщили 19 октября местные власти.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

По их информации, ВСУ нанесли ракетный удар с применением реактивной системы залпового огня HIMARS по зданию администрации Энергодара. Также пострадали объекты инфраструктуры — мост при въезде в город и подстанция «Луч».

По предварительным данным, пострадавших нет. Власти планируют провести восстановительные работы.