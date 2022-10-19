Джакарта, , 08:24 — REGNUM Заместитель премьер-министра Сингапура приветствовал предложение вице-президента Индонезии Маруфа Амина об укреплении сотрудничества между двумя странами в различных областях, сообщает Antara.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«Благодарю вас, господин вице-президент, за взгляды и мысли, а также за предложения, которые были переданы для укрепления двусторонних отношений между Индонезией и Сингапуром. Существует большое сотрудничество в отношении всеобъемлющего партнерства между двумя странами», — заявил заместитель премьер-министра Сингапура.

Одним из конкретных направлений сотрудничества, которое может быть достигнуто, является увеличение интенсивности и пропускной способности между Индонезией и Сингапуром, поскольку две страны становятся стратегическими направлениями как для туризма, так и для бизнеса.

«Мы видим, что рейсы между Индонезией и Сингапуром очень популярны. Мы можем работать вместе, чтобы увеличить пропускную способность, чтобы у нас было больше рейсов, а также поощрять путешествия не только самолетом, но и паромом», — отметил сингапурский политик.

Вице-президент Индонезии также передал приветствия от президента Джоко Видодо и пригласил премьер-министра и заместителя премьер-министра Сингапура приехать на Бали на саммит G20.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин и заместитель премьер-министра Сингапура Лоуренс Вонг обсудили укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.

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