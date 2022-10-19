Донецк, 19 октября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев в ночь на 19 октября обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 01:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 01:25 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кировском Донецкой Народной Республики работают врачи из Якутии. Их услуги очень востребованы среди горожан.