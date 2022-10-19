Москва, 19 октября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Стратегия, которую реализуют российские войска, нацелена на сохранение человеческих жизней, на минимальные потери. При этом противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону как минимум по трем направлениям, отметил в своем телеграм-канале зампредседателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. Комментируя интервью генерала армии, командующего Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина, он также пояснил:

Mil.ru Сергей Суровикин

«Враг несет большие потери: ежедневно от 600 до 1000 человек (только на Херсонском направлении!). А мы воюем так, чтобы минимизировать жертвы среди бойцов и мирного населения».

Общественный деятель также отметил, что как бывший командующий воздушно-космическими силами, Суровикин на вопрос о самом сильном оружии выделил ракеты «Кинжал», которые не ловятся ПВО, стоящими на вооружении ВСУ и которое им пытается поставить НАТО. Наш СУ-57 — лучший многофункциональный самолет, подчеркнул Александр Малькевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции на территории б. УССР является напряжённой, заявил командующий Объединённой группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин. По его словам, «прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожское направлений».

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