Херсон, 19 октября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Известие о том, что властями Херсонской области принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, поддержал в своем телеграм-канале 19 октября зампредседателя координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич:

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«От Киева идет реальная угроза правобережью Херсонщины. Зачем Владимир Васильевич Сальдо вывозит людей в другие регионы России для отдыха и учебы? Да правильно он всё делает! Вспомните разбитый врагами Антоновский мост, затрудненность подвоза на правую сторону продуктов, проблемы с водоснабжением и электроснабжением. Более того, есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. «Эти» не будут считаться с мирными гражданами.

Поэтому просьба Сальдо правильна: надо обеспечить выезд жителей с правобережья. И не просто «в никуда», а по новой программе переселения, с гарантиями правительства России.

Еще раз.

Речь идет про правый берег Херсонской области. И Сальдо в своём обращении говорил, на самом деле, про четыре района. Вот ими сейчас и занимаемся. СМИ сейчас стали путать, говоря, что Херсон чуть ли не эвакуируют. Нет. Пока мы говорим о том, чтобы силами ВС РФ обеспечить безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения из Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов.

Впрочем (это мое личное мнение), считаю: детям, женщинам, пожилым людям и в Херсоне сейчас делать нечего. Просто потому, что враг будет стараться стереть город с лица земли. Одновременно пытаясь запустить маховик гуманитарной катастрофы, взорвав Каховскую ГЭС. Не надо рисковать жизнями мирных людей. Дадим армии спокойно сделать свою работу».

Как сообщало ИА REGNUM, об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра 18 октября сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, киевской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления. Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление.

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