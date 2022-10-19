Новосибирск, , 07:18 — REGNUM Региональные электрические сети готовы подключить новую ледовую арену и станцию метро в Новосибирске. Об этом сообщили в компании по итогам выездной проверки степени готовности внешних инженерных коммуникаций объектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Проект Ледовой арены в Новосибирске Правительство Новосибирской области

«Для нас Арена — является достаточно знаковым объектом, — отметил директор по технологическим присоединениям АО «РЭС» Алексей Гвоздев. — Общая мощность технологического присоединения составляет более 7 мегаватт. Мы построили около 7,5 км кабельных линий электропередачи, установили распределительную подстанцию. Основные объемы работ завершены ещё летом. Сейчас мы завершаем всё, что связано с благоустроительной частью».

Отмечается, что на сегодня основные технологические работы по строительству электросетевой инфраструктуры для ледовой арены выполнены. Суммарный объем инвестиций превысил 110 млн рублей.