Вена, 19 октября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин владеет детальными знаниями о Запорожской АЭС и ситуации вокруг объекта, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Telefe.

IAEA Imagebank Рафаэль Гросси

По словам Гросси, он удивлен осведомленностью российского лидера.

«Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — сказал глава МАГАТЭ.

Он также назвал Путина «очень уверенным в своих действиях» человеком.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Владимир Путин провел с Рафаэлем Гросси встречу в Санкт-Петербурге. Президент России заявил главе МАГАТЭ, что в последнее время тема атомной энергетики в мире излишне политизируется.