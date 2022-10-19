Британский министр обороны обсудил в Пентагоне и Белом доме помощь Киеву
Вашингтон, 19 октября, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Вашингтоне 18 октября прошла встреча министра обороны США Ллойда Остина со своим коллегой из Великобритании Беном Уоллесом, на которой союзники обсудили ситуацию на территории б. УССР и военную помощь киевским нацистам. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Уоллес также провёл в Вашингтоне переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Эту же тематику на встрече в Пентагоне обсудили глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Британии Бен Уоллес отправился в США со срочным визитом для обсуждения ситуации на территории б. УССР.
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