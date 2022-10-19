Москва, 19 октября, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Военнослужащие Центрального военного округа ликвидировали киевскую диверсионную группу в зоне проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В ходе проведения разведки районов продвижения подразделений ВС РФ был выявлен район стоянки ДРГ», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что для ликвидации боевиков направили группу мотострелков и снайперские пары. В ходе боя шестеро нацистов были ликвидированы, диверсионная группа прекратила свое существование.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Мелитополе задержали агентов разведки киевского режима, планировавших теракт возле школы. Террористический акт удалось предотвратить.