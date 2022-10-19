Кейптаун, 19 октября, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Саудовская Аравия хочет стать членом стратегического альянса БРИКС, передает радиостанция SABC со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы.

GovernmentZA Сирил Рамафоса

По словам южноафриканского лидера, это выяснилось в ходе двусторонних переговоров Претории и Эр-Риада. Рамафоса считает, что присоединение Саудовской Аравии к БРИКС принесет серьезные изменения для действующих членов альянса.

Он также сообщил, что заявку королевства рассмотрят на саммите организации в 2023 году, который пройдет под председательством ЮАР. Глава республики добавил, что уже несколько государств обратились с просьбой принять их в БРИКС.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о желании его страны присоединиться к БРИКС.